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Коммерсантъ FM
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3,005 триллиона рублей составлял на 1 мая объем госдолга субъектов РФ, свидетельствуют данные Минфина. Годом ранее, на 1 мая 2022 года, долг регионов был равен 2,479 трлн руб. Таким образом, за год он вырос на 526 млрд руб. Разбивка долга по видам обязательств такова: на государственные ценные бумаги субъектов РФ приходится 649 млрд руб., на банковские кредиты — 88 млрд руб., на бюджетные кредиты центра — 2,226 трлн руб. Также в составе долга субъектов — госгарантии на 23 млрд руб., внешняя задолженность на $241 млн и «иные долговые обязательства» на 3,2 млн руб. Объем долга муниципальных образований, по данным Минфина, на 1 мая был равен еще 393 млрд руб.

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