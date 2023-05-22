Главные новости за 22 мая. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов

Суд в Воронежской области вынес приговор бывшим сотрудникам регионального управления Федеральной налоговой службы Андрею Водолазкину и Максиму Меркелову. Они признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), мужчинам назначено по три года колонии общего режима.

В Тамбове вторую школу по концессии за 2 млрд рублей построит «Инфраструктура детства». Компания планирует возвести объект на 1,1 тыс. мест до конца 2024 года и управлять ею до конца 2037-го.

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом производителя стройматериалов ООО «Жилищная инициатива-5». Конкурсное производство введено на полгода.

Конкурсный управляющий бывшего воронежского дилера Volkswagen ООО «Гаус» Андрей Фролов выставил на торги в форме открытого аукциона дебиторскую задолженность компании начальной стоимостью 1,36 млрд руб. Торги назначены на 30 июня.

Арбитражный суд Липецкой области отложил судебное разбирательство о банкротстве ООО «Глобус групп» Ольги Коротких, одного из крупнейших девелоперов в регионе, по ходатайству сторон из-за возможности утверждения мирового соглашения. Следующее заседание ожидается 26 июня, а часть долга «Глобус Групп» уже погасила.

Первые двое жителей Курска подали заявления в суд о защите чести и достоинства к депутатам Курского городского собрания Дмитрию Евдокимову и Дмитрию Лепшееву. Заявители просит суд признать сведения, распространенные ответчиками в публичном месте (в ходе голосования от имени жителей «за» отчуждение 8,7 га и передачи участка в Курский район для последующего строительства газопровода по ходатайству предприятия «Куйбышевазот».), не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство, взыскать с них компенсацию причиненного морального вреда в размере 100 тыс. руб.

Владимир Лещенко «по собственному желанию» покинул пост главы администрации Нововоронежа. С 22 мая исполнять обязанности главы администрации стал заместитель главы Алексей Дорошенков.

Глава белгородского ювелирного завода «Арт-карат» и торговой сети Svetlov Михаил Несветайло решил завершить свою деятельность в качестве депутата областной думы. Свое решение бизнесмен объяснил желанием «направить все время на развитие производства».

Второй Западный окружной военный суд назначил сроки реального лишения свободы трем гражданам Украины, которые планировали теракт в Липецке. Яна Данилова и Ирина Пузанова приговорены к шести и 11 годам колонии общего режима за участие в экстремистской организации, хранение взрывчатки и приготовление к теракту. Александр Свергун получил 14 лет строгого режима за такие же преступления и за контрабанду взрывчатых веществ, а также за изготовление взрывчатки.

Линейки, посвященные окончанию учебного года, в четырех приграничных районах Курской области и на всей территории Белгородской пройдут в онлайн-формате, заявили региональные власти.