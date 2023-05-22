Бывшие воронежские налоговики получили по три года за хищение денег у «Ава-Трейда»

Рамонский райсуд Воронежской области вынес приговор бывшим сотрудникам регионального управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Андрею Водолазкину и Максиму Меркелову. Мужчины признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), им назначено по три года колонии общего режима, рассказали в региональной прокуратуре.

Андрей Водолазкин также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на три года.

Бывших сотрудников ФНС судили за то, что в октябре 2020 года они якобы похитили 8 млн руб. у руководителя ООО «Ава-Трейд» «под предлогом способствования переносу даты начала выездной налоговой проверки, что не относилось к их компетенции». Взятые обязательства заведомо не могли быть исполнены, а проверка прошла в необходимое время.

Уголовное дело региональный Следственный комитет возбудил на основании материалов областного управления ФСБ в 2021 году. До суда оно дошло весной прошлого года.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ-Черноземье» «ФСБ перепроверила за налоговой».

Сергей Толмачев

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