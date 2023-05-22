Вынесен приговор трем украинцам за попытку теракта в Липецке

Второй Западный окружной военный суд назначил сроки реального лишения свободы трем гражданам Украины, которые планировали теракт в Липецке.

Как подтвердили источники «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, Яна Данилова и Ирина Пузанова приговорены к шести и 11 годам колонии общего режима за участие в экстремистской организации (ч.2 ст.282.2 УК РФ), хранение взрывчатки (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ) и приготовление к теракту (ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ). Александр Свергун получил 14 лет строгого режима за такие же преступления и за контрабанду взрывчатых веществ (ч. 2 ст.226.1 УК РФ) и изготовление взрывчатки (ч.2 ст.223.1 УК РФ).

Граждан Украины, прибывших в Россию под видом беженцев, оперативники ФСБ задержали прошлым летом. Осужденные планировали взорвать самодельное взрывное устройство на автостанции «Сокол» в Правобережном округе Липецка. В лесополосе был найдет схрон взрывчатки. Девушки и мужчина действовали под контролем экстремистской и запрещенной в России организации «Правый сектор».

Владимир Зоркий