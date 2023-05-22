Владимир Лещенко покинул пост главы администрации Нововоронежа

С 22 мая исполнять обязанности главы администрации Нововоронежа будет заместитель главы Алексей Дорошенков. Владимир Лещенко, руководивший администрацией города атомщиков в течение четырех лет, покинет пост. Об этом сообщил сам управленец на своей странице Вконтакте. О причинах этого решения он ничего не сказал. В правительстве региона ситуацию не комментируют. Нового мэра города назначит городская дума по результатам конкурса.

Владимир Лещенко занял пост главы администрации Нововоронежа после перехода его предшественника Сергея Честикина в облправительство в 2018 году. Он переехал в Нововоронеж из Белгородской области для работы в городской администрации в 2016 году. Ранее госпдин Лещенко был заместителем главы администрации Алексеевского района Белгородчины.

Владимир Зоркий