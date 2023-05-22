В четырех районах Курской области школьные линейки пройдут в онлайн-формате

Линейки, посвященные окончанию учебного года, в приграничных районах Курской области пройдут в смешанном формате, заявили в региональном министерстве образования и науки. Так, в онлайн-формате линейки запланированы в ряде школ Глушковского, Кореневского, Суджанского, Хомутовского районов.

При этом руководители образовательных организаций должны обеспечить комплексную безопасность, соблюдение мер антитеррористической защищенности и требований пожарной безопасности. Традиционные линейки с соблюдением мер безопасности проведут в Беловском и Рыльском районах, а также в десяти школах Кореневского и 17 Суджанского.

В этом году в Курской области выпускаются более 4 тыс. одиннадцатиклассников и более 11 тыс. девятиклассников. Всего в регионе более 120 тыс. школьников.

В Белгородской области все «последние звонки» переведены в дистанционный формат.

Владимир Зоркий