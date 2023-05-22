«Наверное, прошлое выглядит привлекательнее»

Сенатор Андрей Клишас не поддержал идею возвращения шестидневной рабочей недели, заявив, что это не соответствует принципам социального государства. По данным «Известий», с такой инициативой выступила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». По ее мнению, шестидневка повысит прочность экономики в условиях санкций и других вызовов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не удивлен появлением подобных предложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести шестидневную рабочую неделю. По мнению бизнес-патриотов, это поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов. В качестве примера приводится Великая Отечественная война, а также опыт ряда азиатских стран, в частности, Непала и Ирана.

Сенатор Андрей Клишас отозвался обо всем этом отрицательно. По его мнению, подобное противоречит принципам социального государства. Понятно, что бизнесменам-патриотам нужно как-то о себе напоминать. И вот их можно поздравить — это отчасти удалось. Конечно, вряд ли данная инициатива получит хоть какое-то законодательное воплощение, хотя как знать. Но в целом тема интересная.

Во-первых, буквально только что говорили о четырехдневной рабочей неделе. И еще о том, что страна уверенно справляется со всеми вызовами и все ей нипочем. Инфляция низкая, промышленность работает, и поводов для беспокойства никаких нет. И вот мы видим нечто похожее на мобилизационную экономику. Во-вторых, народ российский и так не особенно избалован хорошими новостями, которые касаются его лично. А здесь получается, что все наоборот, появляется перспектива поработать на день подольше. И это не может радовать.

Впрочем, зачем понуждать — помогать государству следует добровольно, исходя из высоких чувств, не правда ли?

Окунемся ненадолго в историю. Шестидневка существовала в СССР с 1940-го по 1967-й. В 1977 году в Конституции закрепили, что рабочая неделя должна длиться 41 час — ни больше ни меньше. И вот теперь нам предлагают вернуться в 40-й год, то есть еще до начала Великой Отечественной войны. И пример советуют брать с Ирана и Непала. Ну что же, значит, такова реальность.

Но в целом нельзя не отметить, что с каждым днем все быстрее и быстрее мы идем в прошлое. Как было сказано выше, буквально вчера говорили, что современные реалии позволяют работать даже не пять, а четыре дня в неделю. Но, наверное, прошлое выглядит привлекательнее. У нас же особый путь, что здесь удивляться.

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