Дело о сожжении Корана передали в Чечню

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в следственное управление по Чеченской Республике дело об оскорблении чувств верующих в отношении студента из Волгограда Никиты Журавеля. Господин Бастрыкин отдельно отметил необходимость учитывать при расследовании факт причастности украинских спецслужб. А глава Минюста Константин Чуйченко предложил отправить виновного отбывать наказание в регион с преимущественно мусульманским населением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Журавель

Фото: ФСБ Никита Журавель

Фото: ФСБ

По поручению главы Следственного комитета РФ (СКР) Александра Бастрыкина дело 19-летнего Никиты Журавеля, который, по версии следствия, сжег в Ворошиловском районе Волгограда Коран, передали чеченскому управлению ведомства. В пресс-службе центрального аппарата СКР уточнили, что «поводом для принятия решения послужил ряд оснований, в частности многочисленные обращения жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими». Господин Бастрыкин отдельно отметил, что следователям стоит учитывать информацию об участии в организации преступления иностранных спецслужб.

Ранее следственное управление по Волгоградской области сообщало о совместном с региональными управлениями ФСБ и МВД РФ задержании жителя Волгограда Никиты Журавеля. Студента подозревают в сожжении Корана возле центральной соборной мечети на улице Поворинской, 22: «При этом он фиксировал свои действия на видеозапись, которая в последующем была опубликована в публичном доступе на интернет-портале на подконтрольном ЦИПсО ВСУ».

Инцидент, по информации СКР, произошел не позднее 19 мая. Дело завели по статье о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ).

На допросе, утверждают следователи, подозреваемый Журавель рассказал, что совершил акцию по заказу иностранных спецслужб за 10 тыс. руб.

Затем он якобы передал видеозапись сотруднику Службы безопасности Украины: «Также сообщил о своей причастности к иной пособнической помощи — видеосъемке военных объектов».

Сейчас дома у Никиты Журавеля проходят обыски: сотрудники СКР и оперативники ищут имеющие значение для расследования предметы.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко так прокомментировал ситуацию ТАСС: «Считаем необходимым и правильным после вынесения приговора направить лицо, совершившее преступление, отбывать наказание в одно из исправительных учреждений, расположенное в регионе преимущественно с мусульманским населением. Это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране».

Дарья Васенина, Саратов