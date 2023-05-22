Россия обеспечит всем необходимым страны, заинтересованные в выпуске оружия российского образца

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия готова обеспечить всем необходимым страны, которые заинтересованы в выпуске российских вооружений и военной техники на своей территории. По его словам, несмотря на большую долю экспорта, многие иностранные партнеры стремятся к реализации совместных проектов.

«Это в первую очередь совместная разработка высокотехнологичной ПВН (продукции военного назначения.— ''Ъ''), создание совместных предприятий по выпуску военной продукции, строительство сервисных центров по обслуживанию поставленных изделий, выполнение взаимовыгодных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в отношении ПВН», — сказал Дмитрий Шугаев журналистам (цитата по ТАСС) .

В пример глава ФСВТС указал на Индию. В рамках сотрудничества страны реализовали проект «Брамос», лицензионное производство танков Т-90С, самолетов Су-30МКИ, авиационных двигателей, танковых выстрелов «Манго», а также ведется строительство на индийских верфях фрегатов проекта 11356P «Буревестник». Также планируется совместное с Индией производство вертолетов Ка-226Т и переносных зенитных комплексов «Игла-С».

В феврале Дмитрий Шугаев сообщил, что за пять лет экспорт вооружения России в Индию составил $13 млрд. Портфель заказов сейчас составляет больше $10 млрд. Партнеры РФ в Индии, Китае и странах Юго-Восточной Азии, по его словам, заинтересованы в приобретении С-400 «Триумф», комплексов «Оса», «Куб/Квадрат», «Печора», «Стрела», «Тунгуска» и «Панцирь», истребителей семейств Су-30 и МиГ-29, вертолетов Ми-17, Ми-24, Ми-35, Ка-28 и Ка-31.

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в феврале говорил, что в 2022 году компания выполнила поставленные задачи по экспорту техники и оружия за рубеж. Конкретные суммы он не называл. К августу 2022 года компания поставила иностранным заказчикам вооружения и военной техники на $5,4 млрд.

Лусине Баласян