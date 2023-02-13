РФ за пять лет поставила в Индию оружия на $13 млрд, портфель заказов превышает $10 млрд

Экспорт вооружения России в Индию за пять лет составил $13 млрд, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев. Портфель заказов сейчас составляет больше $10 млрд.

«Нынешний этап развития отношений России и Индии в области военно-технического сотрудничества характеризуется, в первую очередь, принятым индийским руководством курсом на локализацию производства продукции военного назначения на индийских предприятиях на основе принципов "Делай в Индии" и "Самодостаточная Индия"»,— сказал господин Шугаев журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению главы ФСВТС, Россия остается одним из основных игроков на рынке вооружения в Индии. Он отметил, что стороны остаются партнерами, несмотря на антироссийские санкции.

Дмитрий Шугаев рассказал, что традиционные партнеры РФ в Индии, Китае и странах Юго-Восточной Азии по-прежнему проявляют заинтересованность в приобретении российской продукции военного назначения. Их интересуют зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», комплексы «Оса», «Куб/Квадрат», «Печора», «Стрела», «Тунгуска» и «Панцирь», истребители семейств Су-30 и МиГ-29, вертолеты Ми-17, Ми-24, Ми-35, Ка-28 и Ка-31, беспилотники «Орлан-10Е» и комплексы по борьбе с дронами.

Леонид Уварчев