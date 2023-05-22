Флигель доходного дома Астаховой в Петербурге продали на торгах за 45 млн рублей

В Петербурге на торгах реализован дворовый флигель бывшего доходного дома Астаховой на улице Черняховского, 53, корп. 3 в Центральном районе города. Объект продан за 44,8 млн рублей при стартовой цене 32 млн руб., сообщается 22 мая на странице электронной торговой площадки Российского аукционного дома.

Победителем аукциона стало ООО «Амбер». Торги проводились по распоряжению Смольного.

Двухэтажный флигель был возведен в 1958 году. В настоящий момент здание является заброшенным. Ранее там располагалась котельная. Вместе со зданием площадью 374 кв. м лот также включал участок под ним площадью 237 кв. м. На территории разрешено строительство объектов коммунального хозяйства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2023 году Фонд имущества Санкт-Петербурга планирует выставить на торги свыше 600 помещений и зданий общей площадью более 100 тыс. кв. м.

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