Главные новости к утру 22 мая

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не пришел на встречу с ним на саммите G7. Бразильский лидер отметил, что господин Зеленский «взрослый и знает, что делает». По информации Financial Times, о встрече господина Лулу да Силву лично попросил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Евросоюз не намерен подключать Россельхозбанк к SWIFT в рамках зерновой сделки, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Переподключение банка к SWIFT является требованием России в рамках зерновой сделки. По информации «РИА Новости», варианты еще изучаются, среди них — использование турецкого банка как посредника.

Российское подразделение нефтесервисной компании Weatherford намерено продолжать деятельность в РФ несмотря на западные санкции, узнал «Ъ». В прошлом году глобальный офис Weatherford прекратил инвестировать в бизнес в РФ и поставлять технологии. На рынок РФ приходится примерно 7% от совокупной выручки Weatherford. Подробнее

Посол РФ в США Анатолий Антонов предостерег Вашингтон «от легковесности суждений по Крыму». Он считает, что США должны отдавать себе отчет в ответных действиях России на одобрение ударов Украины по полуострову американским оружием.

Плата интернет-сервисов операторам связи за пропуск «основного» интернет-трафика может стать обязательной, выяснил «Ъ». Требования могут затронуть российские онлайн-кинотеатры, но участники рынка считают, что инициатива направлена в первую очередь на получение отчислений с зарубежных сервисов: Google, включая YouTube и поисковик, а также мессенджер WhatsApp. Подробнее

Ракета Falcon 9 запустила корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек к МКС. Первая ступень ракеты вернулась на Землю — впервые в истории для запуска корабля с людьми. В состав экипажа входят космонавты из Саудовской Аравии — подданные этой страны отправляются в космос впервые почти за 40 лет.

О предстоящих 22 мая важнейших событиях — в анонсах «Ъ».