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Коммерсантъ FM
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Лула да Силва заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним

Президент Украины Владимир Зеленский не пришел на встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на саммите G7. Бразильский лидер отметил, что господин Зеленский «взрослый и знает, что делает».

«Была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него определенно была другая встреча»,— сказал господин Лула да Силва журналистам (цитата по G1).

Журналисты попросили бразильского президента прокомментировал предположение господина Зеленского о том, что господин Лула да Силва был разочарован из-за того, что встреча не состоялась. «Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы встретиться с ним и обсудить этот вопрос. <...> Зеленский взрослый и знает, что делает»,— ответил президент Бразилии.

С 19 по 21 мая в Хиросиме проходил саммит G7. В нем принимали участие лидеры стран, которые не входят в объединение, в том числе Владимир Зеленский и Луис Инасиу Лула да Силва. Изначально Bloomberg сообщал, что бразильский лидер не ответил на приглашение украинского президента. Но, по информации Financial Times, о встрече господина Лулу да Силву лично попросил президент Франции Эмманюэль Макрон и тот согласился. Бразильская сторона подготовилась к переговорам, но они не состоялись из-за несовпадении в расписании.

О саммите — в материале «Ъ» «России устроили Хиросиму».

Леонид Уварчев

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