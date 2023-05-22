Ракета Falcon 9 запустила корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 c кораблем Crew Dragon была запущена с мыса Канаверал с экипажем из четырех человек к Международной космической станции. Первая ступень ракеты вернулась на Землю — впервые в истории для запуска корабля с людьми. В состав экипажа входят космонавты из Саудовской Аравии — подданные этой страны отправляются в космос впервые почти за 40 лет.

Falcon 9 стартовал в 17:37 21 мая по времени Восточного побережья США (00:37 по московскому). Видеозаписи опубликовала SpaceX в Twitter. Коммерческий полет организовала компания Axiom Space.

Командир экипажа — ветеран космических полетов, экс-космонавт NASA Пегги Уитсон. В состав экипажа входят автогонщик и бизнесмен Джон Шоффнер, а также саудовские космонавты Али аль-Карни и Райяна Барнауи. За две недели на Международной космической станции они проведут больше 20 научных и технологических экспериментов.

Axiom Space в 2022 году организовала первую полностью коммерческую миссию по отправке на МКС людей. Тогда на борту корабля находились бизнесмены Ларри Коннор, Эйтан Стиббе, Марк Пэти и бывший космонавт NASA Майкл Лопес-Алегриа.

Леонид Уварчев