Financial Times: Макрон просил Лулу да Силву встретиться с Зеленским и тот согласился

Президент Франции Эмманюэль Макрон лично просил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7, сообщил источник Financial Times (FT). Собеседники британской газеты среди бразильских чиновников отвергли версию, что бразильский лидер отказался от переговоров.

Источники FT рассказали, что произошло несовпадение в расписании. По их версии, господин Лула да Силва согласился провести встречу в то время, которое предложила Украина. Бразильская команда подготовила флаг Украины, чтобы вывесить его в номере отеля, где планировались переговоры. «Мы были доступны»,— заверил бразильский чиновник.

С 19 по 21 мая в Хиросиме проходил саммит G7. В нем принимали участие лидеры стран, которые не входят в объединение, в том числе Владимир Зеленский и Луис Инасиу Лула да Силва. По информации Bloomberg, господин Лула да Силва не ответил на приглашение господина Зеленского встретиться на полях саммита, так как не хотел, чтобы переговоры были «навязаны». Украинский президент считает, что встреча не состоялась из-за расписания. По его мнению, это «разочаровало» бразильского лидера.

О саммите — в материале «Ъ» «России устроили Хиросиму».

Леонид Уварчев