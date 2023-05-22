Посол РФ: США должны отдавать себе отчет в ответных мерах одобрения ударов по Крыму

Посол РФ в США Анатолий Антонов предостерег Вашингтон «от легковесности суждений по Крыму». Он считает, что США должны отдавать себе отчет в ответных действиях России на одобрение ударов Украины по полуострову американским оружием. Посол также раскритиковал заявления по итогам саммита G7, в том числе по подготовке передачи Киеву американских истребителей F-16.

«Хотел бы предостеречь представителей администрации от легковесности суждений по Крыму, особенно в части "благословения" киевского режима на воздушные атаки по полуострову. Напомню, что удары по данной территории рассматриваются нами как нападение на любой другой субъект РФ. Важно, чтобы США полностью отдавали себе отчет в ответных мерах со стороны России»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства.

Дипломат считает, что Вашингтон «резко ужесточил подходы» по вопросу одобрения ударов по Крыму с использованием западного оружия и по передаче F-16. По мнению посла, это демонстрирует, что США не заинтересованы в мире. Как отмечает господин Антонов, сейчас Вашингтон «противостоит нам чужими руками». Он задается вопросом, что будет после передачи F-16, учитывая, что на Украине нет инфраструктуры для их эксплуатации и «необходимого числа пилотов, обслуживающего персонала». «Что будет, если американские истребители станут взлетать с натовских аэродромов, управляемые иностранными "добровольцами"?»-- спросил господин Антонов.

Анатолий Антонов также заметил, что США не принесли извинения перед японским народом за атомную бомбардировку 1945 года по итогам саммита G7 в Хиросиме. «Судя по упомянутым высказываниям представителей администрации, сейчас Хиросима становится "символом войны", которую США своими действиями разжигают против нашей страны»,— добавил посол.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан накануне, 21 мая, сказал, что США считают Крым территорией Украины, поэтому не возражают против ударов Киева по полуострову американским оружием. Несколько стран Запада ранее выразили готовность к обучению украинских пилотов. В администрации США поддержали усилия союзников. Ожидается, что Вашингтон в ближайшие месяцы будет вести переговоры с союзниками о том, кто поставит Киеву самолеты.

О саммите G7 — в материале «Ъ» «России устроили Хиросиму».

Леонид Уварчев