Главные анонсы 22 мая

Председатель партии «Единая Россия», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев проведет серию переговоров с руководством Вьетнама. Во время визита он проведет переговоры с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом и постоянным секретарем ЦК КПВ Чыонг Тхи Май. Кроме того, Медведев встретится президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Фам Минь Тинем.

Совет Думы рассмотрит вопрос мер против Польши, в том числе транзит фур через территорию России.

В Москве Замоскворецкий суд рассмотрит иск Государственной Третьяковской галереи о признании права собственности на бесхозные картины и скульптуры из своего запасника.

В Москве арбитражный суд рассмотрит иск ОАО «РЖД» о взыскании судебной неустойки в случае неисполнения немецкой Siemens Mobility GmbH судебного решения, согласно которому она обязана выполнять договор на поставку 13 высокоскоростных электропоездов «Сапсан» для пассажирских перевозок.

В Москве арбитражный суд рассмотрит заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, которым он по иску ЦБ РФ взыскал с шести бывших контролирующих лиц банка «Открытие» рекордные более 289,5 млрд руб. убытков в пользу этого банка.

Начнутся праймериз партии «Единая Россия».

В Москве пройдет заседание Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: об изменении решения Совета ЕЭК от 2017 года по отдельным вопросам, связанным с товарами для личного пользования.

Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрит рекомендации дивидендов.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на домашний арест блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов.

В Ростове-на-Дону южный окружной военный суд рассмотрит по существу уголовное дело в отношении гражданина Украины Григория Синченко, обвиняемого в шпионаже, диверсиях и еще более 40 преступлениях на территории Донецкой Народной Республики

В Москве начнется Московская неделя предпринимательства.

Во Франции начнется Roland Garros, открытый чемпионат Франции по теннису с призовым фондом €49,6 млн.

В российских школах начнутся последние звонки.

О событиях предстоящей недели — в анонсах «Ъ».