Главные новости за неделю 15–21 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В Крыму с рельсов сошли пять вагонов с зерном. По неподтвержденной информации, ЧП произошло из-за взрыва. Из-за этого было приостановлено движение поездов. По факту происшествия следственные органы возбудили уголовное дело о теракте.

Александра Семенова, которого СМИ называют сыном бывшего начальника УМВД по Краснодару, заключили под стражу в рамках расследования уголовного дела о смертельном ДТП в Геленджике.

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил провести разъяснительную работу с городскими караоке-клубами после появления видео с исполнением песни «Гуляночка» Верки Сердючки в одном из них.

Пропавший в кубанской столице в понедельник 34-летний Станислав Вылегжанин найден в реанимационном отделении больницы Краснодара в тяжелом состоянии.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил властям Сочи «детально разобраться» и выяснить, почему в День Победы на отдельных курортах отсутствовала патриотическая символика.

Руководитель Екатеринодарского отделения общественной организации «Царьград» Никита Изюмов потребовал отменить концерты на Кубани Леонида Агутина и Анжелики Варум.

Депутаты Заксобрания Краснодарского края собираются официально объявить Радоницу выходным днем.

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл екатеринбургский «Урал» во втором финальном матче Пути регионов. Это позволило «быкам» второй раз в истории получить шанс побороться за главный трофей Кубка России по футболу.

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