В Крыму из-за ЧП на железной дороге приостановили движение поездов

В Крыму временно приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь. Об этом сообщил в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.
Фото: perfectstock.ru
«Пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно»,— написал советник главы республики.
В соцсетях сообщают, что причиной приостановки поездов стал взрыв на железнодорожных путях. Он произошел около 8:20 рядом с Бахчисараем. По данным Telegram-каналов, в результате с путей сошли пять вагонов с зерном. Однако эту информацию официальные лица Крыма пока не подтвердили.
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