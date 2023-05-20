Мэр Краснодара поручил провести работу с караоке-клубами после исполнения песни Верки Сердючки

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил провести разъяснительную работу с городскими караоке-клубами после появления видео с исполнением песни «Гуляночка» Верки Сердючки в одном из них. Об этом сообщает пресс-служба администрации кубанской столицы.

Управляющая караоке-клуба «Ля-Мажор», где был снят ролик, рассказала, что в ее заведении принципиально не дают петь песни на украинском языке. Однако с песней Верки Сердючки звукорежиссер не успел быстро сориентироваться, потому что все куплеты поются на русском языке и по тексту они нейтральные.

«Как только прозвучал припев на украинском с недопустимым смыслом, песня была остановлена. Наш звукорежиссер подрабатывает на свадьбах, где эту песню постоянно поют уже 20 лет, поэтому «на автомате» ее включил. С персоналом проведена дополнительная разъяснительная работа чтобы не допустить подобное в будущем», – рассказала управляющая.

О том, что полиция начала проверку после исполнения песни Верки Сердючки в краснодарском караоке-клубе, стало известно 19 мая. На кадрах — группа молодых людей поет песню «Гуляночка», где есть строчки «Ще не вмерла Украина».

Александр Орлов

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