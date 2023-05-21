Пропавший в Краснодаре 15 мая мужчина обнаружен в реанимации

Пропавший в кубанской столице в понедельник 34-летний Станислав Вылегжанин найден в реанимационном отделении больницы Краснодара в тяжелом состоянии. Об этом сообщает портал «СочиСтрим».
Фото: соцсети
Как рассказал порталу брат пострадавшего Евгений, Станислав выехал 15 мая из хутора Копанской на такси в двенадцатом часу ночи и на связь больше не выходил. Родственники забеспокоились и обратились в полицию.
«Он под капельницами, его кормят из трубочки. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое, советуют молиться. Станиславу сделали две операции на желудочно-кишечном тракте, сказать точно не могу — повреждены то ли кишечник, то ли желудок. Ему останавливали внутреннее кровотечение»,— цитирует Евгения издание. Брат пострадавшего предполагает, что Станислава избили.
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