Пропавший в Краснодаре 15 мая мужчина обнаружен в реанимации

Пропавший в кубанской столице в понедельник 34-летний Станислав Вылегжанин найден в реанимационном отделении больницы Краснодара в тяжелом состоянии. Об этом сообщает портал «СочиСтрим».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Как рассказал порталу брат пострадавшего Евгений, Станислав выехал 15 мая из хутора Копанской на такси в двенадцатом часу ночи и на связь больше не выходил. Родственники забеспокоились и обратились в полицию.

«Он под капельницами, его кормят из трубочки. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое, советуют молиться. Станиславу сделали две операции на желудочно-кишечном тракте, сказать точно не могу — повреждены то ли кишечник, то ли желудок. Ему останавливали внутреннее кровотечение»,— цитирует Евгения издание. Брат пострадавшего предполагает, что Станислава избили.

Маргарита Синкевич

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