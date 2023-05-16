Радоницу на Кубани собираются официально объявить выходным днем

Депутаты Заксобрания Краснодарского края собираются официально объявить Радоницу выходным днем. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

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Этот вопрос собираются обсудить 25 мая на очередной, семнадцатой сессии краевого парламента. По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, с такой идеей к депутатам обратился митрополит Кубанский и Екатеринодарский Григорий.

Радоница (Родительский день) приходится на девятый день после Пасхи. В этот праздник принято поминать усопших и посещать кладбища. Этот день ежегодно становится нерабочим в нескольких регионах России. Кроме Краснодарского края, это Брянская, Волгоградская, Кемеровская, Оренбургская, Пензенская и Саратовская области, а также Карачаево-Черкесия и Адыгея. Кроме того, в 2016 году дума Ставропольского края объявила Радоницу выходным днем вплоть до 2049 года.

В 2022 году Радоницу не объявляли выходным днем на Кубани, так как она выпадала на 3 мая, которое и так было нерабочим днем в производственном календаре.

Всего на заседании ЗСК, которое состоится 25 мая, планируется обсудить 30 вопросов. По словам Юрия Бурлачко, отдельный блок повестки будет посвящен патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Также в первом чтении будет рассмотрен закон, расширяющий полномочия Краснодарского края в организации сохранения и популяризации объектов культурного наследия. Кроме того, особое внимание планируется уделить транспортным вопросам, в том числе усовершенствованию работы такси и школьным перевозкам.

Леонид Ломакин

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