Полису и миру

Ряд страховщиков планируют увеличить тарифы по медстрахованию выезжающих за рубеж (ВЗР), следует из опроса “Ъ” участников рынка. По словам экспертов, это обеспечили релоканты, которые находятся за границей дольше и обращаются за медицинской помощью чаще.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В преддверии туристического сезона “Ъ” провел опрос страховых компании (СК) и экспертов относительно динамики цен на страховки для граждан ВЗР. По оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, рост может составить 20-40%. В «Абсолют Страховании» и «Югории» планируют увеличить цены уже в этом году, сообщили в СК. По данным маркетплейса «Сравни.ру», разброс цен на годовые полисы ВЗР по популярным сегодня направлениям составляет 1–2 тыс. руб.

Основные причины роста цен связаны в том числе с увеличением страховых случаев на фоне роста фактического среднего срока пребывания за границей граждан РФ и стоимости услуг зарубежных медицинских провайдеров, поясняет заместитель гендиректора по личным видам страхования СК «Югория» Андрей Копыткин. Нас уже предупредили, что цены, например, в турецких клиниках будут увеличены на 20%, указывает руководитель управления продаж через нестраховых посредников «Абсолют Страхования» Илья Гальперин.

По мнению экспертов, эти тенденции связаны с использованием полиса ВЗР релокантами, в частности, вместо ДМС. Тут и текущие заболевания, и хронические (которые выдаются за обострения) застрахованные могут лечить, говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. К тому же годичные полисы ВЗР есть у многих переселенцев из РФ, пользовавшихся премиальными пластиковыми картами, в этих случаях полис выпускался для держателя карты и членов семьи практически автоматически, указывает он.

Согласно данным погранслужбы ФСБ, в первом квартале года россияне суммарно совершили 4,9 млн поездок за рубеж. Это на 26,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее обращали внимание на то, что общие цифры включают в себя значительную долю перемещений соотечественников через сухопутные границы с личными целями. Непосредственно туристический поток за рубеж, по оценкам АТОР, восстанавливается быстрее. По 20 ключевым туристическим направлениям россияне в первом квартале совершили 2,47 млн поездок, это на 90% выше показателя 2022 года. Вместе с тем эксперты добавляют, что на цену страховок ВЗР влияет и курс валют. Все расходы страховщика по данному виду страхования номинированы в иностранной валюте, уточняет руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

Ряд компаний уже повысили тарифы. Некоторое повышение уже произошло, но только для определенной опции, когда путешественник покупает полис, уже находясь за границей, рассказали в «Росгосстрахе». В ВСК также отметили, что повысили тарифы еще в начале года в результате инфляции, повышения цен медучреждений и транспортных расходов на перевозку, повышения частоты и тяжести страховых случаев. В «Тинькофф Страховании» и «Сбербанк Страховании» не планируют повышать тарифы. В «Энергогаранте» следят за ситуацией на рынке ВЗР.

По словам директора филиала «Евроинс Туристическое страхование» (ранее — ERV) Юлии Алчеевой, тариф повышают те компании, у которых не хватает баланса между туристами и релокантами в портфеле. «Последние находятся за границей дольше и обращаются за помощью чаще, из-за чего тариф не выдерживает и появляется угроза появления убытков,— поясняет она.— В связи с этим не исключено, что компании еще будут корректировать тарифы в сторону повышения, если доля релокантов в портфеле будет расти, а направление становится убыточным». При этом какое-либо давление на страховщиков с целью коррекции ими стоимости страховок ВЗР со стороны регуляторов экономической и финансовой отраслей в сложившейся ситуации не представляется возможным, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Господин Бархота считает, что число релокантов может вырасти на фоне установления сходной ставки НДФЛ для них, что, по сути, придает уехавшим гражданам равное финансовое конституирование, а на фоне подорожания и усложнения получения виз в отдельные страны повышает склонность к удлинению пребывания, добавляет эксперт.

Юлия Пославская, Александра Мерцалова