Немецкие СМИ нашли два ведущих на Украину следа в деле о подрыве «Северных потоков»

Немецкие издания провели расследование диверсии на «Северных потоках» в Балтийском море в сентябре 2022 года. Причастными к ней могут быть несколько человек, отправившихся в район ЧП на яхте «Андромеда». Согласно данным NDR, WDR, Sueddeutsche Zeitung и международных медиапартнеров, одним из них мог быть гражданин Украины, чье имя этим СМИ известно. Выдержку из расследования приводит издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

На Украину, согласно расследованию, ведет еще один след: польская компания, которая арендовала яхту, называет в официальных документах президентом женщину, которая проживает на Украине.

По данным СМИ, мужчине, который может быть причастен к подрывам «Северных потоков», около 20 лет. Он родом из города к юго-востоку от Киева. На фотографиях в соцсетях изображен молодой человек, иногда в военной форме, каске и с броскими татуировками. Сообщается, что ранее он служил в пехотном подразделении вооруженных сил Украины. Связаться с мужчиной не удалось.

Родственник объяснил по телефону, что в настоящее время он служит в армии. По словам родственников, мужчина не покидал Украину прошлой осенью, когда якобы готовились взрывы. Украинские правительственные учреждения оперативно на запрос по этой информации не ответили.

Также СМИ выяснили, что польская компания, которая арендовала «Андромеду», называет в официальных документах президентом женщину, проживающую на Украине. По телефону женщина подтвердила, что является президентом компании, дальнейшие устные и письменные вопросы она оставила без ответа. СМИ предполагают, что компания, зарегистрированная в качестве туристического агентства, является подставной, также как, возможно, и ее президент. У туристического агентства нет сайта, в течение многих лет оно не показывало значительных продаж, но в 2020 году его доход составил €2,8 млн.

Официальные органы Польши, Швеции, Дании и Германии отказались комментировать результаты этого расследования.

26 сентября в «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли огромные утечки газа. Швеция сообщила, что причиной аварии послужили взрывы. Генпрокуратура РФ расценила происшедшее как «акт международного терроризма». Ответственность за атаку до сих пор никто не взял.

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Мария Федотова