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Коммерсантъ FM
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Медведев выиграл турнир Masters в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев победил датчанина Хольгера Руне в финале турнира Masters в Риме. Эта победа стала для россиянина 20-й в одиночном разряде под эгидой ATP и первой на грунтовом покрытии. Продолжавшаяся 1 час 42 минуты встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5.

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

27-летний Медведев занимает третье место в рейтинге ATP. 20-летний Руне — седьмое. На его счету четыре победы в турнирах ATP в одиночном разряде.

Призовой фонд мужской части итальянского турнира превышает €7,7 млн.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Даниил Медведев рванул на римском повороте».

Мария Федотова

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