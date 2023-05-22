Имущество господрядчика предложат на торгах

Несколько зданий и 1,1 га земли в Выборге, которые принадлежат петербургской компании «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» (И.И.С.), продадут на торгах. Начальная стоимость недвижимости обанкротившегося господрядчика составит 111,5 млн рублей. Объекты могут быть интересны для использования под складскую или промышленную функцию, но из-за завышенной цены продать их будет непросто, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О том, что имущество И.И.С. выставили на торги, стало известно из данных реестра сведений о банкротстве. Земельный участок на 1,1 га и три здания на Промышленной улице, 11, в Выборге общей площадью 2,1 тыс. кв. м рассчитывают продать за 111,5 млн рублей. Проведение аукциона запланировано на 16 июня.

И.И.С. выступала генподрядчиком в проектах строительства портовой инфраструктуры и гидротехнических сооружений, а также занималась дноуглублением. Компания участвовала в намыве земельного участка для станции метро «Новокрестовская», строительстве Яхт-клуба Санкт-Петербурга и Приморской тепловой электростанции в Калининграде, ремонтных дноуглубительных работах в Барочном бассейне. Основным владельцем компании с долей 60% выступает кипрская Voje Investments Limited, еще 40% у структуры Глеба Евтушенко. Выручка И.И.С. на пике достигала 2,8 млрд рублей, указано в «СПАРК-Интерфакс». В 2016 году И.И.С. выступила инициатором строительства в Петербурге четырех станций метро совместно с китайскими партнерами, а в 2019 году предложила правительству РФ создать национальную дноуглубительную компанию.

В 2020 году Сбербанк подал заявление о банкротстве И.И.С. из-за долга в 925,3 млн рублей. В этом же году с компанией был расторгнут контракт на модернизацию сухого дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске стоимостью около 20 млрд рублей. В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которая была заказчиком работ, утверждали, что И.И.С. испытывает финансовые трудности и не выполняет работы. Подрядчик, в свою очередь, обвинял ОСК в ненадлежащем финансировании и задержках проектной документации. В 2021 году И.И.С. признали банкротом и ввели в отношении нее конкурсное производство.

Текущая цена в более чем 50 тыс. рублей за квадратный метр выглядит завышенной, полагает управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. Практика показывает, что с торгов такие объекты обычно уходят за меньшую стоимость, уточняет он. Площадка расположена в сформированной производственной зоне на окраине Выборга, поэтому ее целесообразно использовать под промышленный или складской проект, добавляет генеральный директор BuildDocs Евгений Бузлаев. Но несмотря на то, что производственный сектор сейчас активно развивается, ажиотажа из-за высокой цены ожидать не приходится, уверен господин Бойков.

По данным NF Group, в первом квартале 2023 года на рынке Санкт-Петербурга и Ленобласти не вводилось качественных складских площадей. В результате общая площадь качественных объектов в регионе сохранилась на уровне 4,6 млн кв. м. При этом по итогам текущего года ожидается завершение строительства 465 тыс. кв. м складов, что сопоставимо с рекордными 2014 и 2022 годами, ожидают в NF Group.

Константин Куркин