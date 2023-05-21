Медведев пригласил Маска в Бахмут

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил миллиардеру Илону Маску посетить Бахмут (Артемовск). Так он ответил на пост предпринимателя от осени 2022 года насчет ситуации в городе. Минобороны РФ утверждает, что российская армия взяла город под свой контроль.

«Вы спрашивали меня про Бахмут... Приезжайте и посмотрите сами»,— написал господин Медведев в Twitter.

Переписка бывшего российского президента и миллиардера по этому вопросу началась в октябре 2022 года. Господин Медведев тогда написал на своей англоязычной странице в Twitter иронический пост насчет отставки премьера Великобритании Лиз Трасс, поздравив с победой салат. Тогда в британских СМИ на фоне политического кризиса устроили прямую трансляцию с салатом (имеется в виду растение), который продержался на видео дольше, чем госпожа Трасс на посту главы правительства. В ответ на этот твит господин Маск назвал господина Медведева «хорошим троллем» и добавил: «Кстати говоря, как идут дела в Бахмуте?». Зампред Совбеза РФ тогда ответил: «Увидимся в Москве на День Победы». Накануне, 20 мая, он добавил новый ответ.

Артемовск находится на севере Донецкой народной республики. До начала боевых действий в нем проживали около 72 тыс. человек. Бои за город продолжаются с лета 2022 года. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая сообщил о взятии Бахмута под контроль. Минобороны РФ 21 мая подтвердило информацию. Украинская армия накануне сообщала, что бои за город продолжаются, но отмечала сложную ситуацию для украинских войск.

Леонид Уварчев