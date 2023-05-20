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Коммерсантъ FM
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Япония запретит оказывать архитектурные и инженерные услуги российским клиентам

Правительство Японии объявило в введении дополнительных санкций против России, сообщило Nikkei Asia. Среди прочего будут расширены санкционные списки. Японским компаниям запретят оказывать российским клиентам архитектурные и инженерные услуги.

Будут заморожены активы около 100 физических лиц и организаций. Планируется введение экспортных ограничений против 80 российских компаний, которые, как утверждается, связаны с военными.

В Хиросиме 19 мая начался саммит «Группы семи», который продлится до 21 мая. В первый же день лидеры G7 приняли совместное заявление, полностью посвященное украинскому конфликту. Они снова пообещали помогать Украине «столько, сколько потребуется», вводить против РФ санкции и лишать ее источников дохода. Пока проходил первый день саммита в некоторых странах из G7 объявили о новых ограничениях против России.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Семерка" рассемерилась».

Леонид Уварчев

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