Стритрейсеров прижали к обочине

ГИБДД устроила рейд на стритрейсеров в Подмосковье. По данным сразу нескольких Telegram-каналов, сотрудники автоинспекции массово проверили десятки дорогих машин на Минском шоссе. На видеозаписях видно, как рядом со скоплением автомобилей на одной из заправок припаркованы как минимум пять экипажей ДПС. А несколько инспекторов досматривают машину BMW, в том числе к ним присоединился кинолог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным СМИ, силовики проверяли участников уличных гонок, которые каждый четверг в том районе проводят соревнования. При этом сотрудники АЗС и обычные водители, стоящие в пробке на въезде на заправку, неоднократно жаловались на большое скопление автомобилей.

Но что именно могли выявлять там сотрудники ГИБДД? И чем это может обернуться для тех, кого они проверяли? На эти вопросы ответил автоюрист Игорь Стремоусов:

«Рейды и поиск нарушителей могут быть обусловлены розыском организаторов незаконных гонок. Кроме того, речь может идти и о любых запрещенных веществах, в том числе наркотических, которые могут содержаться или перевозиться в машинах, чего не исключают такие тусовки. Недаром же рейды проводятся с участием специально обученных собак. Они, кстати, помогают находить и оружие.

В широком смысле такие рейды позволяют выявить самые различные правонарушения, начиная от банального отсутствия полиса ОСАГО и водительских удостоверений.

Мы же не исключаем возможности выезда молодых гонщиков, которые даже прав не имеют. Что касается наказания для нарушителей, то административный штраф — это минимум. Это если говорить про не слишком тяжкую ответственность, например, за создание помех другим участникам движения. Сейчас у нас в правилах дорожного движения присутствует и термин "опасное вождение", по этой статье тоже могут штрафовать».

Московское управление ГИБДД и столичные власти при этом еще в 2016-м году говорили, что могут предоставить стритрейсерам площадки для гонок. Впрочем, решить вопрос не удалось до сих пор, рассказал организатор клуба Speedhunters Евгений Киричков:

«По поводу площадки ничего нам не предлагают. То есть то, что люди по выходным решили заниматься автоспортом, а не употреблять, например, алкоголь, не сильно интересно нашему городу. В Подмосковье есть шикарная дорога, которая позволяет проводить гоночные спортивные мероприятия, но она все-таки больше рассчитана на профессионалов.

Что касается любительских трасс, то тут, как обычно, — поговорили и забыли. Никаких подвижек в этом направлении нет.

Вместе с тем стритрейсерское движение в России, в Москве, существует, но оно слишком мало для того, чтобы это стало какой-то проблемой и ее начали решать. В столице на текущий момент интересующихся гонками в каком-то любительском варианте не более 10 тыс. человек. Видимо, когда нас станет миллион, тогда это станет проблемой для города, которой придется заниматься».

Депутаты Госдумы пять лет назад хотели привлекать к ответственности стритрейсеров. Парламентарии разработали законопроект, по которому за организацию незаконных соревнований можно было получить штраф в 1 млн руб. или лишиться свободы на срок до двух лет. Участники таких заездов рисковали остаться без прав или отправиться в колонию на год. Однако документ в итоге так и не приняли.

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Владимир Расулов