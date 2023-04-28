В Тюмени в рамках КРТ снесут более 300 домов

В Тюмени для проведения комплексного развития территории (КРТ) снесут 339 жилых и аварийных домов. Об этом со ссылкой на решение администрации города пишет «РБК.Тюмень».

В районе улиц Воронинской-Томской-Саратовской-Кемеровской- Ботанической снесут 102 дома, из которых три – многоквартирные. На их месте в течение восьми лет появятся дома высотой до 25 этажей и социальные объекты.

На ул. Минская, 75 и Киевская, 69 снесут старые многоквартирные дома. Застраивать территорию не будут. На участке между улицами Осипенко и Комсомольской снесут четыре дома. Там появятся парковки и рынок.

Напомним, в феврале администрация Тюмени решили отдать под снос 124 жилых дома для проведения КРТ. Речь шла о постройках в районе улиц Ярославская — Рылеева — Саратовская, улицы Оловянникова, проезда Летний, улицы Чекистов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте