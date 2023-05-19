Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Игорь Седых назначен министром социальной политики Нижегородской области

Министерство социальной политики Нижегородской области возглавил Игорь Седых, координатор проекта «Вверх» партии «Единая Россия», до недавнего времени — депутат законодательного собрания региона. Информация опубликована на сайте областного правительства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее ведомство возглавляла Наталья Исаева, она оставила пост в конце апреля. С того момента обязанности министра исполнял заместитель Александр Бовин.

Игорь Седых родился в 1987 году в Нижнем Новгороде, в 2009 году окончил Университет Лобачевского. Работал в коммерческих компаниях, с 2017 года возглавлял АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области».

Анастасия Еремина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...