Игорь Седых назначен министром социальной политики Нижегородской области

Министерство социальной политики Нижегородской области возглавил Игорь Седых, координатор проекта «Вверх» партии «Единая Россия», до недавнего времени — депутат законодательного собрания региона. Информация опубликована на сайте областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее ведомство возглавляла Наталья Исаева, она оставила пост в конце апреля. С того момента обязанности министра исполнял заместитель Александр Бовин.

Игорь Седых родился в 1987 году в Нижнем Новгороде, в 2009 году окончил Университет Лобачевского. Работал в коммерческих компаниях, с 2017 года возглавлял АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области».

Анастасия Еремина