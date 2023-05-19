Суд пересмотрит дело о выплате Луизе Ахеджак 304 млн рублей из бюджета Краснодара

Четвертый кассационный суд отменил и отправил на новое рассмотрение апелляционное определение Краснодарского краевого суда, отказавшего Луизе Ахеджак во взыскании из городской казны 304 млн руб. Соответствующее решение размещено на сайте суда.
Фото: Экологической вахты по Северному Кавказу
Основанием для отмены решения стало нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права.
Луиза Ахеджак, которую СМИ называют дочерью покойного экс-вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака, пыталась взыскать указанную сумму с городской мэрии в качестве компенсации за недостроенный особняк в зеленой зоне «Затон» на берегу Кубани и участок площадью 1,6 га.
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Согласно материалам дела, прежнему собственнику земельного участка ООО «Инвест-Юг» департаментом архитектуры и градостроительства городской администрации ранее были выданы разрешения на возведение объекта капитального строительства. Учредителем компании был отец бывшего вице-губернатора Краснодара Мурата Ахеджака Казбек Ахеджак. В 2021 году он подарил эту недвижимость внучке. Став собственником, госпожа Ахеджак обратилась в мэрию кубанской столицы с просьбой разрешить реконструкцию (достройку) зданий. Однако ей было отказано, поскольку территория находится в водоохранной зоне реки Кубань.
Ленинский районный суд Краснодара 20 октября 2022 года обязал мэрию выкупить у госпожи Ахеджак земельный участок с расположенными на нем строениями. Суд посчитал, что владелица земли и недостроенного объекта недвижимости несет убытки, которые должен компенсировать город.
В свою очередь мэрия подала апелляцию. В феврале 2023 года судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда встала на сторону городских властей. В удовлетворении иска Луизы Ахеджак было отказано.