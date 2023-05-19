МТС выплатит за 2022 год 67,2 млрд руб. дивидендов

Совет директоров МТС на заседании 18 мая рекомендовал годовому общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов по итогам 2022 финансового года в размере 67,2 млрд. руб. или 34,29 руб. на одну обыкновенную именную акцию МТС номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая, следует из сообщения компании. Совет директоров компании также определил дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 29 июня.

В 2021 году стоимость рекомендованных выплаченных дивидендов за год составляла 33,85 руб. за акцию, а общая сумма дивидендов должна была составить 66,33 млрд. руб. Чистая прибыль компании упала на 48,7% — до 32,6 млрд руб., следует из отчетности компании за прошлый год. Сейчас акции МТС на Мосбирже стоят около 292 руб. за бумагу.

Вадим Красников