Главные новости за 18 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В Крыму с рельсов сошли пять вагонов с зерном. По неподтвержденной информации, ЧП произошло из-за взрыва. Из-за этого было приостановлено движение поездов. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, в результате происшествия никто не пострадал. ФСБ начала расследование по факту инцидента.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа вернул на пересмотр дело о нецелевых тратах Кубанского казачьего хора.

Винодельческая компания «Абрау-Дюрсо» начнет выпускать косметические средства для отелей.

МУП КТТУ не планирует в 2023 году повышать плату за проезд в муниципальном общественном транспорте.

В Симферополе планируют построить оптово-розничный сельхозрынок. Объем инвестиций в строительство составил 7,5 млрд руб.

В Юбилейном микрорайоне Краснодара группа зоозащитников помешала специалистам забрать бродячих собак. При этом из района часто поступают жалобы на агрессивных животных, говорят в муниципальном центре управления.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил нового директора краевого департамента внутренней политики — должность занял 42-летний Александр Бородавка.

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