Компания «Абрау-Дюрсо» запустит производство косметики для отелей

Винодельческая компвания «Абрау-Дюрсо» начнет выпускать косметические средства для отелей. Об этом сообщаеют «Ведормости» со ссылкойн на паредставителя фирмы.

Предварительно компания протестирует мыло, гели для душа и другие продукты в собственном отеле Abrau Light Resort & SPA, открытие которого запланировано на 1 августа текущего года.

Компания уже выпускает собственную линейку косметики для ухода под брендом Abrau Cosmetics. Для ее производства используют виноградную косточку и другие компоненты из собственного винограда.

Анастасия Донскова

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