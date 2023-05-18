Глава Крыма Аксенов заявил об отсутствии жертв после схода вагонов с зерном

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что в Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что пострадавших нет.

«На месте работают заместитель председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко и профильные ведомства. <…> Держу ситуацию на личном контроле»,— написал Сергей Аксенов.

Как сообщает «Крымская железная дорога», поезд сошел с рельсов из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». В компании подчеркивают, что из-за произошедшего ЧП угрозы экологии нет. Там также отметили, что на месте уже работают специалисты и направлены восстановительные поезда.

О приостановке движения электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь заявил советник главы Крыма Олег Крючков. В соцсетях сообщают, что причиной стал взрыв на железнодорожных путях рядом с Бахчисараем. Однако официально эта информация не подтверждается.

Татьяна Ручкина

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