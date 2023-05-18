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В Симферополе построят оптово-розничный сельхозрынок за 7,5 млрд рублей

В Симферополе планируется построить оптово-розничный сельхозрынок. Объем инвестиций в строительство составил 7,5 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс-Недвижимость» со ссылкой гендиректора компании IC Logistics Михаила Сентемова.

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Сейчас разрабатывается концепция строительства и финансовая модель проекта. По окончании работ рынок передадут в управление профессиональному оператору. Площадь объекта составит 80 тыс. кв. м. Господин Сентемов уточняет, что комплекс будет вводиться поэтапно, окончательно ввести его в эксплуатацию планируется весной 2024 года.

Олег Исаев

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