В Краснодаре зоозащитники помешали отлову бродячих собак

В Юбилейном микрорайоне Краснодара группа зоозащитников помешала специалистам забрать бродячих собак. Об этом сообщает муниципальный центр управления.

В центре отметили, что от жителей микрорайона регулярно поступают запросы о необходимости отлова бездомных животных.

«Таких выездов с начала года были десятки. К счастью, большее количество увенчалось успехом — животных все-таки забирали для чипирования и стерилизации»,— говорится в сообщении.

В полиции города «Ъ-Кубань» сообщили, что обращений по факту инцидента в ведомство не поступало.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram