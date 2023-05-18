ФСБ начала расследование по факту крушения поезда с зерном в Крыму

Управление федеральной службы безопасности по Крыму приступило к расследованию схода вагонов с зерном в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Службы разбираются в причинах. Заключение по окончании расследования даст управление федеральной службы безопасности. Сейчас идут работы по восстановлению движения товарных и пассажирских составов»,— заявил Сергей Аксенов.

Утром 18 мая из-за схода вагонов с зерном приостановили движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь. Пострадавших в результате ЧП нет.

Власти Крыма сообщают, что причины произошедшего уточняются. В компании «Крымская железная дорога» сообщают, что ЧП связано с «вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». При этом в соцсетях распространяется информация о взрыве на железнодорожных путях.

Татьяна Ручкина

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