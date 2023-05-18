В Краснодаре не планируют повышать стоимость проезда в трамваях в 2023 году

Стоимость проезда в трамваях Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления в 2023 году повышать не планируют. Об этом сообщают «Краснодарские известия» со ссылкой на представителя компании Надежду Постовую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Такое решение, по заявлению госпожи Постовой, принимает городская администрация, которая является учредителем предприятия. Она отметила, что перед изменением тарифа готовят экономическое обоснование, которое проходит несколько этапов согласования. Окончательное решение о тарифах принимает Гордума.

Ранее в Краснодаре частные извозчики подняли цены на проезд в 27 автобусах с 35 до 40 руб. Повышение обосновали увеличением стоимости топлива и запасных частей.

Анастасия Донскова

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