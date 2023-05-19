Gloria Jeans обшивает онлайн

Крупные российские одежные бренды ищут новые варианты иностранной экспансии. Так, Gloria Jeans планирует выйти на международные маркетплейсы, а начать онлайн-продажи за границей может в этом году на площадке Kaspi из Казахстана. Международная экспансия в онлайн-канале дешевле развития офлайн, но часть иностранных платформ может не устроить российское происхождение бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Российский производитель одежды и обуви Gloria Jeans запускает проект по выходу на ведущие мировые маркетплейсы. Об этом говорится в описании вакансии топ-менеджера направления, опубликованной в мае в профиле Gloria Jeans на портале HeadHunter. Кандидат должен заняться анализом потенциала мировых e-commerce-площадок, оценкой рынков, поиском иностранных партнеров, ведением переговоров для получения оптимальных условий и т. д.

Один из партнеров Gloria Jeans подтвердил “Ъ”, что компания прорабатывает выход на новые маркетплейсы. В частности, в этом году планируется начать продажи на площадке Kaspi из Казахстана, добавляет он. Представитель Gloria Jeans заявил “Ъ”, что компания активно изучает возможности выхода на новые зарубежные рынки в офлайн- и онлайн-каналах. Интерес к конкретным онлайн-площадкам в Gloria Jeans комментировать не стали.

Gloria Jeans управляет более 680 магазинами в России, Казахстане и Белоруссии. Бенефициар компании — ростовский предприниматель Владимир Мельников. Выручка АО «Корпорация Глория Джинс» в 2022 году выросла на 11,3%, до 57,69 млрд руб., чистая прибыль — на 49,4%, до 6,14 млрд руб.

Сегодня Gloria Jeans представлена на российских онлайн-площадках Wildberries, Ozon и Lamoda. Также у компании работает собственный интернет-магазин и мобильное приложение. В 2023 году Gloria Jeans планировала значительно усилить онлайн-каналы, говорил господин Мельников. В 2022 году компания получила от онлайн-продаж 9,5 млрд руб.

Другие российские fashion-бренды уже экспериментируют с выходом на иностранные рынки через международные онлайн-площадки. В 2021 году бренд 12 Storeez появился на европейском маркетплейсе Farfetch. В 12 Storeez сообщили “Ъ”, что бренд сохраняет присутствие на этой площадке, а также развивается на иностранных рынках в онлайн-формате через собственный международный сайт и отдельный сайт для Казахстана. До августа 2022 года продукция 12 Storeez продавалась и на платформах Zalando и AboutYou, однако марка отказалась от этих площадок как неэффективных, сообщили в компании.

Бренд-директор Fashion Factory Анна Дубровина отмечает, что выход на иностранный рынок с собственной розницей требует от бренда большего объема инвестиций в поиск и обустройство площадок, персонал, рекламу и т. д., а маркетплейсы эти вопросы берут на себя. Но для развития через онлайн-площадки принципиальным остается вопрос регулярных и бесперебойных поставок, добавляет она.

Независимый консультант по управлению продажами и стратегическому развитию Дания Ткачева считает, что наиболее эффективным будет выход на международный универсальный маркетплейс, что даст доступ к рынкам сразу нескольких стран. Data Insight включала в рейтинг самых популярных маркетплейсов в мире в 2022 году американские Amazon и eBay, сингапурский Shopee, японский Rakuten, китайский AliExpress, аргентинский Mercado Libre и китайский Taobao. Как считает Дания Ткачева, исходя из ценовой категории Gloria Jeans может быть интересен Amazon, европейский Zalando или работающий на Ближнем Востоке Noon. Но, допускает она, российское происхождение марки может осложнить выход на некоторые зарубежные платформы.

Президент Baon Илья Ярошенко считает наиболее оптимальным для российских fashion-брендов выход на рынки стран СНГ и Средней Азии, например в Казахстан. Экспансию в Европе ограничивает сложная геополитическая ситуация, а в Турции и КНР — высокая конкуренция с местными игроками, говорит он. Сам Baon планирует сосредоточиться на расширении доли на российском рынке и экспансию на зарубежные онлайн-площадки не рассматривает.

Алина Савицкая