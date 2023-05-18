Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже элитного жилья коррупционеров на аукционе

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает продажу недвижимости, поступившей в государственный жилищный фонд в результате коррупционного правонарушения, в соответствии с законом о приватизации. Речь идет о жилье, рыночная стоимость которого превышает в два раза и более сумму, определенную исходя из его общей площади и умноженной на показатель средней цены 1 кв. м в соответствующем субъекте РФ. Документ разработан правительством РФ.

Сейчас недвижимость можно передать только по договору социального найма, а позже приватизировать. «Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья рассчитывается Росстатом и утверждается Минстроем России ежеквартально»,— сообщается на сайте Госдумы. По данным Росимущества, сейчас в госказне находится 140 объектов жилфонда, конфискованных в связи с правонарушениями.

«При этом порядок и основания для отчуждения из федеральной собственности жилых помещений, поступающих в государственный жилищный фонд путем их возмездной реализации, отсутствуют»,— говорится в пояснительной записке.

О том, что Минфин разработал законопроект с предложением продавать изъятую у коррупционеров недвижимость на аукционе, в марте сообщали «Известия». Приватизировать предполагается объекты, которые уже принадлежат госказне, а также те, что войдут в нее в будущем.

Мария Федотова