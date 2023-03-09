«Известия»: Минфин предложил продавать на аукционе изъятую у коррупционеров недвижимость

Минфин разработал законопроект с предложением продавать изъятую у коррупционеров недвижимость на аукционе. Проект был одобрен правительственной комиссией, сообщили газете «Известия» в пресс-службе правительства.

Законопроект разрешит продавать на аукционе недвижимость, взысканную в пользу государства у чиновников, осужденных за коррупцию. Сейчас недвижимость можно передать только по договору социального найма, а позже приватизировать.

Законопроект предусматривает возможность приватизации такого жилья после продажи на аукционе. При этом Минфин предлагает выставлять на аукцион недвижимость, стоимость которой превышает рыночную в два или более раза. Приватизировать можно как объекты, которые уже принадлежат государственной казне, так и те, что войдут в нее в будущем.

По данным Росимущества, сейчас государство владеет 140 объектами жилого фонда, изъятыми в связи с правонарушениями. Из них 32 объекта — жилые помещения.

Анастасия Ларина