Байден в Хиросиме пообещал защищать Японию ядерным оружием

Президент США Джо Байден на встрече с японским премьер-министром Фумио Кисидой в Хиросиме пообещал защищать Японию всеми способами в соответствии с двусторонним Договором о безопасности, включая ядерный потенциал. Об этом говорится в сообщении японского МИДа по итогам встречи. Господа Байден и Кисида обсудили пути укрепления сотрудничества в области обороны, говорится в заявлении американской стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Президент Байден подтвердил приверженность США обороне Японии в соответствии с японо-американским Договором о безопасности, подкрепляемый всеми видами американского потенциала, включая ядерный потенциал»,— сообщает МИД Японии. «Оба лидера обсудили пути дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны, опираясь на пересмотренные стратегические документы Японии и увеличение инвестиций в оборону»,— сообщает Белый дом США.

Президент США прибыл в Японию на 49-й саммит «Большой семерки» (G7), который пройдет с 19 по 21 мая 2023 года в Хиросиме. Этот город вместе с другим японским городом Нагасаки в августе 1945-го подвергся атомным бомбардировкам США. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что господин Байден не будет приносить извинения за ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Мария Федотова