Россия и Уганда подписали заявление о неразмещении первыми оружия в космосе

Министры иностранных дел России и Уганды Сергей Лавров и Джедже Одонго подписали совместное заявление стран о неразмещении первыми оружия в космосе. Документ был подписан на встрече руководителей внешнеполитических ведомств двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров (справа) и Джедже Одонго

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Лавров (справа) и Джедже Одонго

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как сообщаетcя на сайте МИД РФ, министры поставили свои подписи и обменялись документами по итогам состоявшихся в Москве переговоров. Текст соглашения пока не опубликован.

«Только что подписали важный документ — Совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Как уже сказал, у нас есть формат взаимодействия, связанный с развитием космической отрасли. Уганда запустила свой спутник. Мы готовы сотрудничать в совместном создании дополнительных спутников, в развитии наземной и космической инфраструктуры дистанционного зондирования и для других гражданских целей»,— сообщил Сергей Лавров.

По итогам встречи с Джедже Одонго господин Лавров рассказал, что Россия готова активно сотрудничать и взаимодействовать с Угандой в космической отрасли. «Мы готовы работать вместе над созданием новых спутников и развитием космической инфраструктуры для дистанционного зондирования и других гражданских целей»,— подчеркнул российский министр иностранных дел.

В соответствии с подписанным в 1967 году Договором по космосу, страны не могут размещать в космическом пространстве любые виды оружия массового уничтожения (ОМУ). Вместе с тем иные виды оружия в Договоре не обозначены. Как отмечает МИД РФ, это значит, что оружие, которое не относится к категории ОМУ, в теории может появиться в космосе и стать оружием реального применения с глобальной зоной охвата. К тому же при этом будет существовать возможность его внезапного и скрытного использования. В связи с этим Россия выступила с инициативой о принятии совместных заявлений с иностранными государствами об отказе от размещения ядерного оружия в космосе: в рамках договоренностей каждая из стран берет на себя обязательство не делать это первой.

Российская инициатива о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК) существует с 2004 года, и с тех пор к ней успели присоединиться 33 государства. В числе участников инициативы — Сьерра-Леоне, Камбоджа, Того, Уругвай, Бурунди, Венесуэла, а также ряд стран СНГ (Армения, Белоруссия, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан).

Александр Кислов