Фейки оплачены криптой

Сразу два гражданина Венесуэлы объявлены в международный розыск за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине. По версии следствия, латиноамериканцы входили в преступную группу, которая за вознаграждение в криптовалюте распространяла фейки с помощью рассылок по телефонам и в соцсетях. Один из ее участников уже осужден.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Басманный райсуд заочно арестовал граждан Венесуэлы Салазара Рамиреза и Мендосу Брисеньо по ходатайствам следователя по особо важным делам по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий управления по расследованию отдельных видов преступлений Главного следственного управления СКР. Оба заочно обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б», «г» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России).

Изначально фигурантом расследования был гражданин Колумбии Альберто Энрике Хиральдо Сарая, которого следователи ГСУ СКР и оперативники ФСБ задержали еще в апреле прошлого года. На днях обвиняемый, который более двадцати лет живет в России, был приговорен Головинским райсудом Москвы к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима.

Между тем, как следует из постановления следователя ГСУ СКР, из первоначального дела в ноябре были выделены материалы в отношении двух венесуэльцев, которые уже покинули Россию. Обоих объявили в федеральный, а затем, в феврале этого года, и международный розыск, а чтобы подключить к нему Интерпол, фигурантов заочно арестовали 17 мая Басманным судом на два месяца со дня экстрадиции в Россию.

По версии ГСУ СКР, все трое иностранцев и еще целый ряд неустановленных следствием лиц зарабатывали в России, оказывая услуги СМС-рассылки.

До начала спецоперации клиентами латиноамериканцев выступали вполне легальные компании, но затем заказы стали поступать из-за границы, в том числе с Украины.

В результате вместо предложений о кредитах и посещении недорогого фитнеса тысячи людей стали получать сообщения о преступлениях, якобы совершенных российскими военными на Украине.

Защитники по назначению выступали против даже заочных арестов иностранцев, отмечая, что предъявленные им обвинения незаконны и необоснованны. Следствие же, в свою очередь, представило суду данные, в соответствии с которыми причастность обвиняемых к инкриминируемому преступлению подтверждается показаниями других фигурантов, протоколами осмотров электронных носителей информации, в том числе содержащих сведения о массовых рассылках СМС-сообщений, их перепиской с соучастниками, сведениями о движении средств по счетам и трансакциях цифровых валют, заключениями лингвистических судебных экспертиз и иными доказательствами.

При этом следует отметить, что Интерпол, как правило, не исполняет запросы России в связи с преступлениями, связанными с вооруженным конфликтом. Впрочем, с аналогичной позицией международной полиции сталкивается и Украина.

Последняя даже добивалась исключения РФ из организации, но соответствующее предложение было отклонено генассамблеей Интерпола.

Николай Сергеев