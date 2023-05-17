Украинский фейк колумбийской рассылки

К пяти годам и двум месяцам колонии общего режима приговорил Головинский райсуд Москвы гражданина Колумбии Альберто Энрике Хиральдо Сарая, признав его виновным в распространении ложной информации о действиях российской армии в ходе СВО. При этом дезинформацию проживший 24 года в России иностранец сам не выдумывал, а распространял за вознаграждение. Для массовой рассылки сообщений от якобы настоящих российских пользователей использовались мобильные телефоны, размещенные по торговым центрам столицы. Защита осужденного считает, что в деле вообще нет состава преступления, а правоприменительная практика имеет серьезные пробелы. Между тем иностранные сообщники русского колумбийца объявлены в розыск, а вся группа и ее технологии проверяются на причастность к имитации российского вмешательства во время выборов президента США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гражданин Колумбии Альберто Энрике Хиральдо Сарай

Фото: Архив Хиральдо Сарая Гражданин Колумбии Альберто Энрике Хиральдо Сарай

Фото: Архив Хиральдо Сарая

Решение по этому крайне необычному делу вынес после продолжавшихся с начала года в Головинском райсуде Москвы слушаний судья Дмитрий Арнаут. Он признал давно живущего в России гражданина Колумбии Альберто Энрике Хиральдо Сарая виновным в распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции (п. «б», «г» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). В результате менеджер небольшой столичной компьютерной фирмы был приговорен к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима. Стоит отметить, что санкции введенной весной прошлого года после начала СВО статьи УК предусматривают от пяти до десяти лет. Кроме того, ему в течение трех лет после отсидки запрещено заниматься администрированием сайтов в интернете.

«Фактически наш подзащитный получил минимальный срок, но мы все равно намерены обжаловать решение суда»,— заявил “Ъ” один из адвокатов осужденного. По его словам, сам процесс шел очень корректно, и судья дал возможность высказаться и предъявить свои аргументы обеим сторонам. Как отметил защитник, в прениях гособвинители просили приговорить подсудимого к шести годам лишения свободы, в то время как адвокаты считают, что в деле вообще отсутствует сам состав преступления «при указанных обстоятельствах». По их мнению, сама правоприменительная практика по новой статье о фейках имеет «очень большие пробелы». Впрочем, от более подробных комментариев сторона защита воздержалась, сославшись на необходимость дождаться получения на руки мотивировочной части оглашенного приговора и его детального изучения.

Напомним, что, как сообщил “Ъ”, само уголовное дело было возбуждено 8 апреля прошлого года по материалу Службы контрразведки ФСБ, а уже буквально через день следователи отдела по расследованию киберпреступлений СКР задержали колумбийца. Как было установлено, имевший вид на жительство в РФ фигурант действовал в составе организованной группы, в которую входили его соотечественники из Южной Америки, и выполнял поступающие из-за границы распоряжения. В частности, по данным следствия, он «за вознаграждение обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в одном из торговых центров Москвы мобильных устройств». Представители СКР поясняли, что «с использованием этих средств связи удаленно производилась массовая рассылка абонентам российских операторов связи заведомо ложных сообщений о действиях Вооруженных сил России, в том числе убийствах мирного населения». При этом гражданин Колумбии соблюдал меры необходимой конспирации. Часть интересовавших следствие документов, телефонов, компьютерной и другой техники нашлась в специально оборудованном им тайнике. В ходе следствия пришлось провести ряд экспертиз, в том числе и сложных компьютерно-технических, проанализировать установленное программное обеспечение, позволявшее компьютерщику-колумбийцу и его подельникам на расстоянии управлять мобильными устройствами и в нужное время начинать отправку текстовых сообщений якобы от реальных абонентов—граждан России. Хотя, по некоторым данным, управлялись они в основном именно из-за границы.

По данным “Ъ”, всего переводу и анализу подверглись около 2,3 тыс. сообщений и писем, написанных только на испанском. «Установлено, что они (злоумышленники.— “Ъ”) осуществляли свою деятельность в интересах организации Digital Humanity (США), связанной с государственным агентством США по международному развитию. Вскрыта цепочка финансирования преступной группы, в том числе с использованием криптовалюты. На денежные средства и цифровые финансовые активы следствием наложен арест. Иные фигуранты объявлены в розыск, предварительное следствие в отношении них продолжается»,— сообщали в свое время в СКР.

Стоит отметить, что необходимость содержания колумбийца в СИЗО следователи аргументировали не только тяжестью обвинений, но также его гражданством, поездками за границу и открытой визой в США. Тем более что срок действия вида на жительство в РФ у Альберто Энрике Хиральдо Сарая истек вскоре после ареста. Между тем адвокаты настаивали, что колумбиец прожил в Москве 24 года, имеет здесь совершеннолетнего сына-студента и маленького ребенка, полностью социализировался, намерен получить гражданство РФ и даже имеет благодарственное письмо за содействие от одной из войсковых частей, участвующих в СВО. Впрочем, это не помогло на фоне того, что СКР и ФСБ «получены данные об использовании этой же группой лиц аналогичной схемы применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью компрометации президентских выборов в США 2020 года и имитации российского вмешательства в процесс этой избирательной кампании». Сейчас, по данным СКР, эти действия проверяются на «наличие в них признаков составов преступлений, посягающих на безопасность государства».

Сергей Сергеев