Противник спецоперации из Крыма получил 10 лет за диверсии в военкомате и на железной дороге

Суд приговорил жителя Крыма (его имя не сообщается) к десяти годам тюрьмы за поджог военкомата и подготовку диверсии на железнодорожных путях. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе верховного суда республики.

Согласно материалам дела, в мае 2022 года 40-летний мужчина в знак протеста против специальной военной операции на Украине решил поджечь военный комиссариат в Симферополе, бросив в окно здания «коктейль Молотова». Однако военнослужащие быстро ликвидировали возгорание.

Позднее мужчина собирался подорвать железнодорожные пути противотанковой миной, которую, по данным УФСБ России по республике Крым, обнаружили у него дома после задержания в июне 2022 года.

«Суд признал крымчанина виновным по ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 281 (диверсия). Ему назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы (первые три из них — в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима) и штрафа 70 тыс. руб.»,— уточнили в пресс-службе суда.

Подсудимый признал себя виновным частично. Приговор в законную силу не вступил.

Александр Дремлюгин, Симферополь