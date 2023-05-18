Главные новости к утру 18 мая

ФСБ задержала жителя Биробиджана по подозрению в сотрудничестве с СБУ. Против него возбудили дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством), он арестован.

Около 04:00 мск по всей Украине объявили воздушную тревогу. К утру ее отменили. Сообщается о взрывах в Киеве, Хмельницкой и Житомирской областях.

Совкомбанк запустил оптовый обменный пункт, в котором можно купить или продать от 100 тыс. у. е. «токсичной» валюты. Подробнее — в материале «Ъ».

Несколько европейских стран готовы передать Украине истребители F-16, но США пока не готовы выдать разрешение даже на обучение украинских пилотов. Об этом сообщила The New York Times.

Губернатор Монтаны Грег Джанфорте подписал закон, запрещающий использование TikTok с 1 января 2024 года. Это первый штат США, который полностью запретил соцсеть на своей территории.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что хочет видеть представителей всех национальных комитетов среди участников Олимпиады.

Вторым финалистом футбольной Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити». Клуб выиграл со счетом 4:0 в матче с «Реалом». Об игре — в материале «Ъ».

В первом квартале 2023 года отпускные цены у производителей мебели в среднем снизились на 7% год к году. Стоимость некоторых категорий товаров снизилась еще сильнее. Подробнее — в материале «Ъ».

Экспертный совет при ФАС рекомендовал Wildberries отказаться от резкого одностороннего изменения условий работы и покупки товаров на площадке. Подробнее — в материале «Ъ».

О важнейших событиях 18 мая — в анонсах «Ъ».