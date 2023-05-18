ФСБ задержала жителя Биробиджана по подозрению в сотрудничестве с СБУ

ФСБ сообщила о задержании жителя Биробиджана по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Против него возбудили дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Еврейской автономной области.

Как сказано в сообщении ФСБ, задержанный «оказывал содействие СБУ в деятельности против безопасности Российской Федерации». По версии ФСБ, он собирал сведения о деятельности российской армии в зоне военной операции на Украине и искал исполнителей диверсий на объектах транспортной инфраструктуры на материальной основе.

Суд арестовал его по ходатайству следствия. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Олеся Павленко